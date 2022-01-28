Погода 25 января указывает на то, каким будет декабрь / Pexels

В Одессе морозы отступают: какой будет погода 28 января

В Одессе морозы отступают: какой будет погода 28 января

Синоптики обещают незначительное потепление в регионе.

Сегодня, 28 января, в Одессе и области прогнозируется потепление.

Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

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В Одессе облачно с прояснениями. Днем синоптики прогнозируют небольшие осадки. Также ожидается гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3°С, днем 1-3°С тепла.

В Одесской области ожидается дождь. Ночью местами небольшой снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6°С мороза, днем 1-6°С тепла.

На дорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 1-2 км, гололед.

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Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.

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