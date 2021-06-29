В Одессе мотоциклист едва не сбил беременную: женщину госпитализировали в роддом

В Одессе мотоциклист едва не сбил беременную: женщину госпитализировали в роддом

Нарушитель пытался скрыться, чтобы избежать ответственности.

В Одессе 26-летний мотоциклист, двигаясь по улице Генуэзская, начал обгонять автомобили и выехал на нерегулируемый пешеходный переход. В это время через пешеход шла беременная женщина, которую водитель мотоцикла задел транспортным средством.

Как сообщает прессслужба патрульной полиции, нарушитель даже не остановился на месте происшествия и, чтобы избежать ответственности, пытался убежать. Правоохранители догнали его и составили административные материалы.

Для оказания медицинской помощи пострадавшую доставили в роддом.

Напомним, во Львовской области мотоцикл на скорости врезался в трактор. От полученных травм мотоциклист скончался на месте трагедии.

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