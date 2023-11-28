В Одессе муж изнасиловал жену, вывез в поле и хотел сжечь: женщина рассказала страшные подробности

В Одессе к 8 годам лишения свободы приговорили мужчину, который похитил, изнасиловал и угрожал убить свою жену. Таким образом мужчина хотел вернуть себе женщину.

Об этом говорится в приговоре Приморского районного суда Одессы от 20 ноября 2023 года.

Подозреваемый вину отрицал

Мужчину обвинили в похищении и изнасиловании своей жены. На суде подозреваемый вину отрицал и заявил, что в день преступления он приехал к жене, чтобы предложить ей возобновить отношения.

Пара якобы по добровольному согласию занялась любовью, а травмы у женщины были из-за того, что она "случайно" ударилась.

Потерпевшая рассказала жуткие подробности

На суде женщина рассказала, что мужчина следил за ней и силой затащил в свой автомобиль, обещая отвести ее на работу. Он заблокировал дверь и душил женщину, из-за чего она потеряла сознание. Далее мужчина ударил женщину отверткой по бедру и у потерпевшей началось кровотечение. После этого он продолжал бить потерпевшую, приказал раздеться и изнасиловал. Обидчик на этом не остановился. Он не позволил женщине одеться, а начал угрожать тем, что подожжет ее.

"Обвиняемый вывез потерпевшую в неизвестном ей направлении, достал канистру с топливом и заставил выйти из автомобиля. Она обнаженная вышла и стала на колени и просила обвиняемого прекратить издевательства и избиения, обещала вернуться к нему и продолжить совместную семейную жизнь, умоляла его о помощи, обещала, что все будет хорошо. Обвиняемый позволил потерпевшей одеться, забрав себе ее трусы, и они поехали в направлении города. Обвиняемый запретил потерпевшей ехать сидя, чтобы посторонние водители не увидели в каком она состоянии", - говорится в показаниях женщины.

Приговор суда

После того, как женщина вернулась домой, она вызвала полицию и скорую. На суде потерпевшая добавила, что мужчина регулярно совершал домашнее насилие, а потому она переехала от него. Нападающий не давал ей документов, чтобы она не смогла с ним расстаться.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст.146 и ч.2 ст.152 УК Украины и приговорил его к 8 годам лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Ровенской области мужчина проник в чужой дом и изнасиловал беременную женщину.

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