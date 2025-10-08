В Одессе мужчина бросил гранаты в компанию людей: в чем дело и кто пострадал (фото)

В Одессе мужчина бросил страйкбольные гранаты в компанию людей / © Полиция Одесской области

В ночь на 7 октября в Приморском районе Одессы мужчина бросил страйкбольные гранаты в компанию людей, которая шумела под домом. Из-за взрыва гранаты пострадал сам мужчина.

Об этом сообщила Нацполиция в Одесской области.

Инцидент с гранатами в Одессе произошел возле дома на улице Еврейской. Тамошний 58-летний местный житель поссорился с группой людей, которые якобы шумели под его окнами.

Мужчина вышел на улицу и бросил несколько страйкбольных гранат в направлении компании людей. Из-за взрыва этот мужчина получил ранения голени, его госпитализировали. Другие участники конфликта не пострадали.

Полицейские изъяли обломки гранат и ту, которая не взорвалась. Во время неотложного обыска в квартире правонарушителя следователи изъяли еще пять аналогичных гранат.

Правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по статье о хулиганстве и устанавливают все обстоятельства происшествия.

В полиции отметили, что во время действия военного положения запрещено использовать пиротехнику, и призвали быть сознательными и ответственными.

К слову, в Киеве будут судить 59-летнего мужчину, который бросил боевую гранату Ф-1 в сторону маршрутки. Причиной инцидента стал длительный конфликт с сотрудником. К счастью, никто не пострадал, но автобус получил повреждения.