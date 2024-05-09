В Одессе мужчина готовился с цветами встречать россиян, потому что мечтал о массовых убийствах: наказали ли его

В Одессе к 3 годам и одному месяцу приговорили мужчину, который готовился с цветами встречать российских оккупантов и мечтал совершать вместе с ними массовые убийства украинцев и евреев.

Об этом говорится в приговоре Суворовского районного суда города Одессы (название суда недекоммунизировано — ред.)

По данным суда, подозреваемым является уроженец России, который имеет украинское гражданство. Он в мае 2022 года призвал жителей восточных и южных областей Украины "готовить цветы, чтобы встретить российских оккупантов". Кроме того, на его страницах в соцсети был призыв о том, что "нужно отреагировать на слова" диктатора Путина и "брать власть в свои руки".

В июне 2022 года во время телефонного разговора подсудимый заявил, что после оккупации Одессы он пойдет в карательные органы, чтобы "депортировать из Украины евреев". В июле 2022 года он снова заявил, что "украинцев и евреев нужно резать и вешать".

Житель Одессы называл украинцев и евреев унизительными словами и радовался, что Россия напала на Украину и совершает массовые зверства. Он заявлял, что "пусть идет война, но еще быстрее и жесточе".

На суде подсудимый вину признал и раскаялся. Своих скандальных высказываний он никак не объяснил.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.110, ч.1 ст.161 и ч.ч.2,3 ст.436-2 УК Украины и приговорил к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы. Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Материалы суда

Напомним, в Одессе мужчина прославлял "вагнеровцев" и Россию.

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