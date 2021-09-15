В Одессе мужчина хранил гранаты в камере хранения супермаркета: "тайник" обнаружили бдительные работники

Мужчина намеревался продать боеприпасы.

В Одессе у мужчины обнаружили 5 гранат. Боеприпасы он положил в камеру хранения супермаркета.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Боеприпасы 39-летний житель Херсонской области привез в Одессу на "реализацию". Две гранаты он положил в камере хранения одного из супермаркетов, другие держал в арендованной квартире.

Подозрительную сумку в шкафу обнаружили работники супермаркета и сообщили в полицию. Взрывотехники, прибывшие на вызов, обнаружили там гранаты РГД-5 с запалами к ним.

Владельца "тайника" правоохранители оперативно разыскали и задержали. Дома у него обнаружили еще несколько боеприпасов. Откуда у него гранаты, пока мужчина не рассказал, но признался, что привез их из Киевской области с намерением продать, но не нашел покупателей.

"Фигуранту объявили подозрение по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания. За незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы", — сообщил начальник Одесского городского управления полиции №1 Александр Коцар.

Напомним, что в Херсонской области мужчина из-за семейной ссоры х отив подорвать гранатой дом, где проживает его семья.

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