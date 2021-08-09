В Одессе мужчина и женщина пережили падение в кабине лифта

В Одессе мужчина и женщина пережили падение в кабине лифта

Аварийная ситуация возникла в многоэтажке в "поселке Котовского" — крупнейшем жилом массиве города.

В понедельник, 9 августа, в жилом доме на улице Владимира Высоцкого оборвалась кабина лифта с двумя пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

Авария возникла во время спуска с пятого этажа, К счастью, в лифтовой кабине сработало экстренное торможение и она застряла между четвертым и третьим этажом.

"На место происшествия немедленно прибыли сотрудники отдела полиции № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одесской области, спасатели и врачи. Мужчину и женщину, которые были внутри, эвакуировали. Они не пострадали ", — говорится в сообщении.

Полиция начала расследование инцидента по ч.1 ст.275 УК Украины (нарушение правил безопасной эксплуатации зданий и сооружений).

Напомним, ранее в Киеве на улице Декабристов при ремонте лифта в шахту упал монтажник. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

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