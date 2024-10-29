В Одессе мужчина из-за пикантной ситуации посреди парка избил незнакомца: причина шокирует

На суде мужчина вину признал и раскаялся.
В Одессе к 1 году испытательного срока приговорили мужчину, который посреди улицы избил незнакомца. Подозреваемый напал, потому что пострадавший посреди улицы занимался мастурбацией и не реагировал на замечания.
Об этом говорится в приговоре Малиновского районного суда г. Одессы с октября 2024 года.
По данным суда, в июне 2022 года подозреваемый в парке заметил незнакомца, занимавшегося публичной мастурбацией. Поэтому мужчина напал на потерпевшего и избил его.
У мужчины диагностировали травмы средней тяжести.
На суде обвиняемый вину признал. Он отметил, что во время обеда вышел в парк. Там он заметил незнакомца, занимавшегося самодовольством. Подсудимый отметил, что дважды делал потерпевшему замечания и просил отойти от него, однако тот не реагировал. Тогда он избил незнакомца.
Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 122 УК и приговорил к 1 году испытательного срока.
Напомним, в Киеве четверо представителей полиции по несколько раз покупали услуги проституток.
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