В Одессе мужчина из-за пикантной ситуации посреди парка избил незнакомца: причина шокирует

В Одессе к 1 году испытательного срока приговорили мужчину, который посреди улицы избил незнакомца. Подозреваемый напал, потому что пострадавший посреди улицы занимался мастурбацией и не реагировал на замечания.

Об этом говорится в приговоре Малиновского районного суда г. Одессы с октября 2024 года.

По данным суда, в июне 2022 года подозреваемый в парке заметил незнакомца, занимавшегося публичной мастурбацией. Поэтому мужчина напал на потерпевшего и избил его.

У мужчины диагностировали травмы средней тяжести.

На суде обвиняемый вину признал. Он отметил, что во время обеда вышел в парк. Там он заметил незнакомца, занимавшегося самодовольством. Подсудимый отметил, что дважды делал потерпевшему замечания и просил отойти от него, однако тот не реагировал. Тогда он избил незнакомца.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 122 УК и приговорил к 1 году испытательного срока.

Напомним, в Киеве четверо представителей полиции по несколько раз покупали услуги проституток.

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