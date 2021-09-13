В Одессе мужчина катал двухметрового питона прямо в трамвае (фото)

Рептилия спокойно наблюдала за пассажирами.
В Одессе пассажиры пятого трамвая заметили огромную рептилию, которую перевозил мужчина.
Об этом пишет Телеграмм канал Odessa-Infо.
Двухметровый питон напугал пассажиров, хотя хозяин держал его в руках. Змея обвилась вокруг ручки переднего сиденья и наблюдала за людьми. Салон трамвая никто из пассажиров не покинул.
Напомним, в Днепре на территорию кафе заползли змеи. Пресмыкающихся отловили спасатели.
Также в Днепре местные жители заметили на лавочке в сквере Усачева огромную змею. Позже выяснилось, что это удав и его вывела на прогулку владелица Алина.