В Одессе мужчина лез в квартиру любимой и застрял на дереве: он просил вертолет и деньги

В Одессе мужчина пытался попасть в квартиру любимой женщины через окно, однако застрял на дереве, из-за чего пришлось вызвать спасателей.

Об этом пишет телеграмм-канал "Одесская жизнь".

По данным очевидцев, мужчина вылез на дерево и планировал через окно пробраться в квартиру женщины, поскольку она его не впускала. Однако влюбленный одессит застрял на дереве. Тогда местные вызвали спасателей и полицию.

Мужчина не сразу согласился слезть с дерева и даже потребовал миллион долларов и вертолет с личным пилотом, однако спасатели спустили его с помощью пожарной лестницы.

Другие интересные случаи в Украине

В Тернополе тоже произошел интересный инцидент. Там женщина избила бывшую подругу фаллоимитаторами. Женщина обвинила подругу в том, что она имела интимные отношения с ее мужем, из-за чего брак нападавшей распался.

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В Печерском районе Киева пара на балконе занялась сексом. По словам очевидцев, это произошло якобы во время воздушной тревоги.

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