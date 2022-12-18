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В Одессе мужчина лез в квартиру любимой и застрял на дереве: он просил вертолет и деньги

В Одессе мужчина лез в квартиру любимой и застрял на дереве: он просил вертолет и деньги

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1632
Время на прочтение
1 мин
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В Одессе мужчина лез в квартиру любимой и застрял на дереве: он просил вертолет и деньги

Фото: скриншот с видео

Мужчину все же сняли спасатели.

В Одессе мужчина пытался попасть в квартиру любимой женщины через окно, однако застрял на дереве, из-за чего пришлось вызвать спасателей.

Об этом пишет телеграмм-канал "Одесская жизнь".

По данным очевидцев, мужчина вылез на дерево и планировал через окно пробраться в квартиру женщины, поскольку она его не впускала. Однако влюбленный одессит застрял на дереве. Тогда местные вызвали спасателей и полицию.

Мужчина не сразу согласился слезть с дерева и даже потребовал миллион долларов и вертолет с личным пилотом, однако спасатели спустили его с помощью пожарной лестницы.

Другие интересные случаи в Украине

В Тернополе тоже произошел интересный инцидент. Там женщина избила бывшую подругу фаллоимитаторами. Женщина обвинила подругу в том, что она имела интимные отношения с ее мужем, из-за чего брак нападавшей распался.

Во временно оккупированном Крыму пара на глазах у других посетителей ночного клуба занялась сексом. Девушка вместе с охранником заведения прямо на столе решили заняться интимом.

В Печерском районе Киева пара на балконе занялась сексом. По словам очевидцев, это произошло якобы во время воздушной тревоги.

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Дата публикации
Просмотры
1632
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