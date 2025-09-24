ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
228
Время на прочтение
1 мин

В Одессе мужчина натравил пса на полицейских во время попытки мобилизации: его засудили

В Одессе суд наказал мужчину, который натравил собаку на полицейского во время мобилизации.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
В Одессе мужчина натравил собаку на полицейского, чтобы избежать мобилизации

В Одессе мужчина натравил собаку на полицейского, чтобы избежать мобилизации / © Unsplash

В Одессе мужчина получил один год условного срока заключения за то, что натравил собаку на полицейского, когда тот хотел его мобилизовать.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Как отмечается в материалах дела, полицейские прибыли на вызов, на месте находились двое мужчин, один из которых имел собаку. Мужчины от написания заявления отказались. Однако полицейские «традиционно» решили проверить в них военно-учетные документы. Владелец собаки оказался в розыске за нарушение правил военного учета.

Когда копы решили его задержать, он натравил на них своего пса. В результате один полицейский получил «телесные повреждения в виде укушенной раны на правой голени… комплекс из двух укушенных ран на правой голени по задней поверхности». Это трактуется как нанесение легких телесных повреждений.

За это суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что во Львовской области прикованный к постели мужчина остался один в доме из-за мобилизации сына.

Дата публикации
Количество просмотров
228
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie