В Одессе мужчина ограбил детсад во время тревоги, пока дети с воспитателями находились в укрытии

Злоумышленник похитил из кабинета ноутбук с музыкальной колонкой и пытался скрыться, но был задержан правоохранителями.

Житель Полтавщины во время воздушной тревоги обокрал детский сад в Одессе, воспользовавшись тем, что воспитатели с детьми в это время находились в бомбоубежище.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Одессы.

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В полиции рассказали, что 31-летний злоумышленник похитил из кабинета ноутбук с музыкальной колонкой и решил бежать, но во дворе попал в поле зрения одного из работников заведения.

"Персонал заведения немедленно известил о подозреваемом мужчине правоохранителей, которые и задержали его. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли похищенное имущество", — говорится в сообщении.

Задержанному доложено о подозрении в правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса. Речь идет о краже, совершенной в условиях военного положения, в частности, объединенной с проникновением в помещение. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве двое неизвестных проникли в салон ночью, отжал металлопластиковое окно. Из помещения злоумышленники похитили косметологические препараты для инъекций и оборудование для маникюра.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Одессе по улице генерала Бочарова в Одессе гражданка стала свидетелем кражи. Хрупкая, но смелая женщина догнала вора, задержала его и передала в руки полицейским.

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