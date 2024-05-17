В Одессе мужчина отказался от мобилизации, потому что "в тылу он полезнее": чем это закончилось

На суде мужчина вину возразил.
В Одессе мужчина получил повестку, однако отказался от мобилизации, мол, "в тылу он полезнее". За это его приговорили к 3 годам лишения свободы.
Об этом говорится в приговоре Приморского районного суда города Одессы.
По данным суда, в феврале 2023 года мужчину признали годным к службе в армии. В январе 2024 года ему дали повестку, однако он категорически отказался ее получать и уклонился от мобилизации.
На суде мужчина вину не признал. Он заявил, что "отказался прибыть для прохождения военной службы, поскольку считает, что не прошел военно-врачебную комиссию и не получил соответствующее медицинское заключение. Кроме того, по его мнению, он не способен принимать участие в боевых действиях, впрочем может быть полезным в тылу при выполнении задач гражданского характера".
Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.
Напомним, кто имеет право на отсрочку от мобилизации среди госслужащих и силовиков.
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