В Одессе мужчина открыл огонь по собакам: одно из бездомных животных умерло
В прибрежной зоне Одессы раздались выстрелы: мужчина застрелил собаку.
В Одессе на прибрежной Трассе здоровья 66-летний местный житель застрелил бездомную собаку.
Об этом сообщила полиция Одесской области.
«Местная женщина сообщила на спецлинию 102, что слышала звуки выстрелов, а вскоре обнаружила неподалеку тело бездомной собаки. На месте работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, мужчина произвел выстрелы из пневматической винтовки. Он объяснил свои действия тем, что пытался защититься от стаи собак.
Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животным, что привело к его гибели. Санкция этой статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.
Полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия.
Напомним, на Киевщине горе-владельцы стреляли в собаку, чтобы она не убежала со двора. Полицейские Киевщины устанавливают обстоятельства жестокого обращения с животным в Белоцерковском районе.
Ранее мы писали, что на Львовщине полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животным. Правоохранители обнаружили в Сети видео, на котором двое подростков издеваются над котенком, швыряя его о стену.