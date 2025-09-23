В Одессе мужчина открыл огонь по собакам: одно из бездомных животных умерло

Стрельба / © pixabay.com

В Одессе на прибрежной Трассе здоровья 66-летний местный житель застрелил бездомную собаку.

Об этом сообщила полиция Одесской области.

«Местная женщина сообщила на спецлинию 102, что слышала звуки выстрелов, а вскоре обнаружила неподалеку тело бездомной собаки. На месте работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина произвел выстрелы из пневматической винтовки. Он объяснил свои действия тем, что пытался защититься от стаи собак.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животным, что привело к его гибели. Санкция этой статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия.

Напомним, на Киевщине горе-владельцы стреляли в собаку, чтобы она не убежала со двора. Полицейские Киевщины устанавливают обстоятельства жестокого обращения с животным в Белоцерковском районе.

Ранее мы писали, что на Львовщине полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животным. Правоохранители обнаружили в Сети видео, на котором двое подростков издеваются над котенком, швыряя его о стену.