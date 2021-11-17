В Одессе мужчина "под кайфом" устроил стрельбу и удерживал женщин

Хулиган был задержан на месте.
Одесские патрульные задержали 32-летнего мужчину в состоянии наркотического опьянения, который устроил стрельбу и силой удерживал женщин. Инцидент произошел на улице Каманина.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Одесской области.
В полицию позвонила по телефону женщина, которая сообщила, что им с подругой нужна помощь – женщин закрыл в квартире знакомый и не выпускает. Заявительница рассказала правоохранителям, что у них с подругой произошел конфликт с их знакомым. Во время конфликта мужчина достал оружие и начал стрелять. Женщины скрылись от него в ванной.
Патрульные прибыли по указанному адресу. Они не раз требовали открыть им дверь и, наконец-то, им открыл мужчина с явными признаками наркотического опьянения.
Хулигана задержали, а в квартире обнаружили предмет, похожий на травматический пистолет, гильзы, паспорт гражданина Украины с признаками подделки, удостоверение гражданина другого государства также с признаками подделки и сверток с белым порошкообразным веществом.
На место вызвали следователей для установления всех обстоятельств происшествия.
Напомним, в Харьковской области житель Нововодолажского района устроил стрельбу по энергетикам, приехавшим отключить его от энергоснабжения. В результате ранения получил один работник.
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