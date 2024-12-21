В Одессе мужчина поджег грузовик, потому что он закрывал пейзаж из его окна ( фото)

В Одессе 43-летний местный житель поджег грузовик из-за того, что он мешал ему видеть пейзаж из окна его квартиры на первом этаже.

Об этом идет речь в сообщении полиции Одесской области.

Инцидент произошел несколько дней назад на улице Марсельской, где неподалеку от многоэтажек был припаркован грузовик "VOLVO" с цистерной. Пожар быстро был ликвидирован спасателями, а причиной возгорания, по выводам экспертов, стал поджог.

Полицейские установили, что к поджогу причастен мужчина, проживающий неподалеку. Он признался, что решил поджечь грузовик, поскольку он мешал ему видеть пейзаж из окна его квартиры на первом этаже. Во время обыска в его доме была найдена канистра с бензином, который он приобрел для поджога.

Пожар удалось быстро погасить/Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Сейчас мужчине грозит наказание за умышленное повреждение чужого имущества путём поджога. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Следствие продолжается под руководством Суворовской окружной прокуратуры.

Напомним, в Киеве мужчина согласился за 6 тысяч долларов поджечь два автомобиля полиции. Как только задача была выполнена, кураторы исчезли, вышли из переписки и оставили исполнителя без денег, но с перспективой провести будущие 10 лет за решеткой.

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