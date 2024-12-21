В Одессе мужчина поджег грузовик, потому что он закрывал пейзаж из его окна ( фото)

Огонь быстро потушили, но подозреваемому грозит тюремное заключение.
В Одессе 43-летний местный житель поджег грузовик из-за того, что он мешал ему видеть пейзаж из окна его квартиры на первом этаже.
Об этом идет речь в сообщении полиции Одесской области.
Инцидент произошел несколько дней назад на улице Марсельской, где неподалеку от многоэтажек был припаркован грузовик "VOLVO" с цистерной. Пожар быстро был ликвидирован спасателями, а причиной возгорания, по выводам экспертов, стал поджог.
Полицейские установили, что к поджогу причастен мужчина, проживающий неподалеку. Он признался, что решил поджечь грузовик, поскольку он мешал ему видеть пейзаж из окна его квартиры на первом этаже. Во время обыска в его доме была найдена канистра с бензином, который он приобрел для поджога.
Сейчас мужчине грозит наказание за умышленное повреждение чужого имущества путём поджога. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Следствие продолжается под руководством Суворовской окружной прокуратуры.
Напомним, в Киеве мужчина согласился за 6 тысяч долларов поджечь два автомобиля полиции. Как только задача была выполнена, кураторы исчезли, вышли из переписки и оставили исполнителя без денег, но с перспективой провести будущие 10 лет за решеткой.
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