В Одессе мужчина получил 3 года заключения за украденный из прокуратуры огнетушитель

Мужчина украл огнетушитель и пытался вынести его из здания, но был замечен работниками прокуратуры.
В Одессе мужчина получил три года тюрьмы из-за того, что украл в здании прокуратуры огнетушитель.
Об этом сообщают в Едином реестре судебных решений.
Инцидент произошел в здании прокуратуры №3, расположенном на улице Черняховского в Одессе. Мужчина украл огнетушитель, стоимостью 300 гривен и пытался выйти с ним на улицу, но его заметили работники прокуратуры.
В судебном решении мотивы мужчины не описаны, но речь шла о том, что украл он огнетушитель для личной выгоды.
Обвиняемый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст.15, частью 3 ст. 185 (кража) УК Украины. Этот срок присоединили к неотбытому по предыдущему приговору и вместе мужчину лишат свободы на 3 года.
Напомним, что в Харьковской области сотрудница "Укрпочты" украла полмиллиона гривен.
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