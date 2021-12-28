В Одессе мужчина получил 3 года заключения за украденный из прокуратуры огнетушитель

В Одессе мужчина получил 3 года заключения за украденный из прокуратуры огнетушитель

Мужчина украл огнетушитель и пытался вынести его из здания, но был замечен работниками прокуратуры.

В Одессе мужчина получил три года тюрьмы из-за того, что украл в здании прокуратуры огнетушитель.

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Об этом сообщают в Едином реестре судебных решений.

Инцидент произошел в здании прокуратуры №3, расположенном на улице Черняховского в Одессе. Мужчина украл огнетушитель, стоимостью 300 гривен и пытался выйти с ним на улицу, но его заметили работники прокуратуры.

В судебном решении мотивы мужчины не описаны, но речь шла о том, что украл он огнетушитель для личной выгоды.

Обвиняемый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст.15, частью 3 ст. 185 (кража) УК Украины. Этот срок присоединили к неотбытому по предыдущему приговору и вместе мужчину лишат свободы на 3 года.

Напомним, что в Харьковской области сотрудница "Укрпочты" украла полмиллиона гривен.

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