В Одессе мужчина притворился работником СБУ, когда проходил ВЛК: удался ли "трюк"

В Одессе мужчина притворялся работником СБУ, когда проходил военно-врачебную комиссию (ВВК).

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Мужчина нашел в Telegram «умельца», который изготовил для него подробное удостоверение работника Службы безопасности Украины. За поддельную «ксиву» он заплатил 5 тысяч гривен.

12 мая 2025 года фигурант взял поддельный документ и пошел с ним проходить военно-врачебную комиссию и обновлять военно-учетные данные. Таким документом призывник хотел «напугать» ВВК и убедить их его не мобилизовывать. Мужчина хотел, чтобы его внесли в специальный учет реестра военнообязанных «Оберег», на котором находятся работники СБУ.

Однако в тот день ВВК уже не принимала людей, поэтому мужчине предложили прийти на следующий день. Дальше мошенничество обнаружили, а мужчину задержали. Эксперты СБУ обнаружили, что его «документ» не соответствует установленным образцам бланков удостоверений их сотрудников, находящихся в официальном обращении.

Обвиняемый в суде вину в предъявленном обвинении признал полностью. Мужчину освободили от отбывания наказания с испытанием. Его обязали периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать об изменении места жительства, работы или учебы.

Ранее в Харькове полицейский забрал товарища из ВВК, сказав врачам, что задерживает его за мошенничество.