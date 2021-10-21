В Одессе мужчина пролез через противопожарный люк в учреждение и распилил сейф с деньгами

В Одессе мужчина пролез через противопожарный люк в учреждение и распилил сейф с деньгами

Злоумышленник украл около 150 тысяч гривен.

В Одессе мужчина проник в помещение офиса через пожарный люк и обокрал его, распилив сейф. Вора задержали правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Дождавшись, когда работники офиса на улице Бугаевского в Одессе разойдутся после работы по домам, злоумышленник залез на крышу здания. Там он повредил противопожарный люк и проник в помещение. С конференц-залы он украл планшет и смартфон, а в кабинете директора нашел и распилил сейф. Оттуда он забрал около 150 тысяч гривен в иностранной валюте.

С места преступления мужчина скрылся на собственном автомобиле. Оперативники задержали его за несколько дней только в Запорожской области. Им оказался 47-летний житель Березовского района. К тому времени злоумышленник имел при себе часть похищенных средств.

"За кражу, соединенную с проникновением в помещение, правонарушителю грозит до шести лет лишения свободы. Суд человек будет ждать в следственном изоляторе", — сообщил следователь отделения полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 Владислав Биличук.

Мужчине объявили подозрение по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины и поместили его под стражу.

Напомним, что в Николаеве две пенсионерки решили обзавестись транспортом, похитив его на улице. Бабушки потащили электросамокаты, которые сдают в аренду для катания по городу

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку