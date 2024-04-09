В Одессе мужчина прославлял "вагнеровцев" и Россию: он поплатился

В Одессе к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который в социальных сетях прославлял российских террористов, а в том, что Россия убивает украинцев, обвинял украинские власти.

Об этом говорится в приговоре Суворовского районного суда города Одессы (название суда недекоммунизировано – ред.).

По данным суда, с 11 апреля 2022 года по 18 августа 2023 года в запрещенной социальной сети прославлял Россию, террористов из оккупационной армии и ЧВК "Вагнер". Он сочувствовал оккупантам, когда тех обстреливали и радовался, когда погибали украинские военные.

На суде мужчина вину признал полностью. Он заявил, что действительно писал антиукраинские сообщения, поскольку ему не нравилась политика экс-президента Петра Порошенко и президента Владимира Зеленского.

Мужчину признали виновным по ч.1 ст.161, ч.2 ст.436-2, ч.3 ст.436-2 УК Украины. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Напомним, в Одессе мужчина сдавал россиянам координаты ВСУ.

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