В Одессе мужчина распорол живот жениху своей дочери: жуткие подробности

В Одессе во время застолья поссорились мужчины. Конфликт закончился убийством.

В Одессе пожилой мужчина ударил ножом в живот жениха своей дочери. Молодого человека госпитализировали с проникающим ранением брюшной полости и кишечника. О происшествии полицейским сообщили горожане, обнаружившие раненого молодого человека во дворе возле многоквартирного дома.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

"Правоохранители установили: потерпевший находился у отца своей невесты. Мужчины выпили и во время застолья поссорились. Во время конфликта хозяин схватил кухонный нож и нанес им гостю удар в живот. Пострадавший, весь в крови, вышел из квартиры на улицу, где на него обратили внимание прохожие. Молодому человеку немедленно вызвали "скорую". Злоумышленника полицейские задержали по месту жительства. Нетрезвый мужчина не смог объяснить свой поступок", — сообщили в полиции.

С места происшествия правоохранители изъяли нож и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу. Это преступление предусмотрено ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

В настоящее время подозреваемый был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Напомним, в Павлограде полицейские задержали местного жителя за совершение убийства с особой жестокостью. Мужчина убил 48-летнюю женщину молотком и расчленил ее тело.

Мужчины, обвиняемые в убийстве малолетнего ребенка, могли совершить еще одно убийство | Новости Запорожья

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