В Одессе мужчина с ножом набросился на прохожих: два человека попали в больницу

В Одессе мужчина с ножом набросился на прохожих: два человека попали в больницу

После совершенного преступления нападавший изменил внешность — в частности, сбрил бороду.

В городе Одессе 27-летний местный житель устроил резню прямо на улице. Он ударил ножом двух прохожих, которые вступились за продавщицу, с которой тот ругался.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

Инцидент произошел на проспекте Добровольского, о нем в полицию сообщили очевидцы. Свидетели утверждают, что пострадавшие вступились за работницу магазина и сделали замечание мужчине, который с ней ссорился. В ответ мужчина ударил прохожих ножом.

"32-летнего одессита доставили в больницу с травмой локтя, а его 53-летнего товарища госпитализировали с ранением грудины. Сейчас оба находятся под наблюдением врачей ", — говорится в сообщении полиции.

Злоумышленника удалось установить и задержать, несмотря на то, что он успел изменить прическу и сбрить бороду. Предполагаемое орудие преступления нашли неподалеку — нож направят на экспертизу.

Действия задержанного квалифицировали по двум статьям: ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Согласно действующему законодательству нападавшему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее і Днепропетровской области к семи годам тюрьмы приговорили женщину, которая жестоко убила своего приятеля.

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