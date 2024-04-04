В Одессе мужчина сдавал россиянам координаты ВСУ: то, как его завербовали, шокирует

В Одессе к 15 годам лишения свободы приговорили местного жителя, который сдавал России координаты ВСУ. На суде он заявил, что "не виноват, потому что спасал бывшую жену и свою дочь".

Об этом говорится в приговоре Малиновского райсуда Одессы.

В чем обвиняли жителя Одессы

По данным суда, мужчина в мае 2022 года согласился сотрудничать с Россией. Он передал оккупантам данные о движении военной гусеничной техники, обещал мониторить ситуацию на границе с фейковым "Приднестровьем" и места расположения дивизионов с РСЗО. В начале июня 2022 года российского агента задержали.

Также мужчину обвиняли в хранении оружия, однако суд его оправдал.

Мужчина рассказал, как его завербовали

На суде житель Одессы вину отрицал. Он заявил, что на него вышли россияне и начали угрожать убийством малолетней дочери и экс-жены, которые в то время жили в Молдове. Сначала он якобы отказывался, однако впоследствии согласился работать на РФ.

Подсудимый заявил, что он только поэтому сотрудничал с оккупантами и якобы передавал им вымышленную информацию. Мужчина утверждал, что перестал общаться с россиянами после того, как дочь и бывшая переехали в Польшу. Он отмечал, что не получал он россиян денег, однако и в правоохранительные органы в Украине не обращался.

Суд установил, что мужчина добровольно согласился сотрудничать с оккупантами

Суд проанализировал материалы дела и установил, что подозреваемый общался с оккупантом, который в то время находился на оккупированных территориях Николаевской и Херсонской областей. Данные о военной технике мужчина передавал реальные, а не вымышленные, поскольку у суда есть документы об этом.

Дочь и бывшая жена подсудимого могли свободно передвигаться и уехать, если бы им угрожали. Наоборот подозреваемый сам проявлял инициативу и был готов помогать оккупанту.

Материалы суда

"Длительное общение с марта 2022 года до 28.05.2022 года и до задержания обвиняемого по мнению суда не лишало последнего обратиться в правоохранительные органы. При этом подсудимый работал, свободно перемещался по территории Одессы и Одесской области, как он отмечает был задействован на строительстве защитных сооружений для ВСУ, а следовательно имел достаточно времени и физической возможности в случае реальных угроз принять соответствующие меры", - говорится в материале суда.

Приговор суда

Поэтому суд признал мужчину виновным в государственной измене по ч.2 ст. 111 УК Украины и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Николаеве женщина ждала оккупантов, которые разбомбили ее дом, потому что "она за Россию".

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