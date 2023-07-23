В Одессе мужчина сорвал флаг Украины и бросил его на землю: возмущенные люди отреагировали (фото)

В Одессе произошел конфликт между нетрезвым мужчиной и местными жителями. Парень сломал флагшток и сорвал флаг Украины, а когда ему сделать замечание начал неадекватно вести себя.

Об этом сообщает патрульная полиция Одесской области.

Инцидент произошел в субботу, 22 июля, по улице Космонавта Комарова. Там пьяный мужчина сломал флагшток, сорвал флаг Украины и бросил государственный флаг на землю. Это не понравилось случайным прохожим, а потому вспыхнул конфликт. Люди на место происшествия вызвали полицию.

Флаг Украины, который в Одессе сорвал неадекват / Фото: facebook.com/Патрульная полиция Одесской области

"Гражданин на замечания горожан не реагировал и вел себя агрессивно. Такое поведение возмутило очевидцев, поэтому они вызвали полицию", — говорится в сообщении.

В действиях мужчины усматривались признаки преступления по ст. 338 (Надругательство над государственными символами) УКУ, его задержали и передали следователям.

Сорванный флаг Украины в Одессе / Фото: facebook.com/Патрульная полиция Одесской области

Напомним, в ночь на 23 июля российская террористическая армия нанесла массированный ракетный удар по Одессе. Разрушен Свято-Преображенский собор в центре города и повреждены многие здания. На месте трагедии погиб мужчина, еще 22 человека получили ранения.

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