В Одессе мужчина составил завещание на судью, которая рассматривает его дело

В Одессе мужчина составил завещание на судью, которая рассматривает его дело

Мужчина со временем передумал и заявил об отводе судьи.

В Одессе ответчик по гражданскому делу составил в пользу судьи Киевского районного суда Одессы завещание, а через несколько дней объявил отвод судьи.

Об этом сообщили в Высшем совете правосудия.

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Судья обратилась с жалобой на действия ответчика в одном из гражданских дел, которое она рассматривает. По словам Ирины Огренич, мужчина завещал ей часть дома, а через несколько дней заявил об отводе.

Женщина считает, что таким образом ответчик пытался повлиять на нее, поскольку она является председательствующей судьей по делу.

Кроме того, члены ВРП обратились в Офис генерального прокурора, поскольку, по их мнению, действия мужчины нуждаются в уголовно-правовой оценке и могут нарушать ст. 376 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Израиле внучка умершего 89-летнего израильского бизнесмена подала в суд ходатайство об аннулировании завещания своего дедушки, чтобы лишить его молодую жену наследства. Впрочем, суд по семейным делам встал на сторону вдовы, несмотря на то что ее свадьба с пожилым мужчиной состоялась всего за 8 дней до его смерти.

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