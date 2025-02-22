В Одессе мужчина стрелял в сотрудника ТЦК: что известно (фото)

"Мужчина распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных и произвел несколько выстрелов в его сторону из травматического оружия, после чего скрылся.
В Одессе мужчина стрелял в сотрудника ТЦК.
Об этом сообщила полиция Одесской области и обнародовала фото.
Событие произошло в субботу, 22 февраля, на улице Итальянский бульвар.
Предварительно установлено, что 28-летний житель Березовского района начал конфликт с военнослужащими ТЦК и СП во время проверки документов.
"Мужчина распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных и произвел несколько выстрелов в его сторону из оружия, предварительно, травматического действия, после чего скрылся", – говорится в сообщении.
В полиции рассказали, что потерпевший доставлен в медицинское учреждение.
Правонарушителя задержали оперативники территориального подразделения полиции.
Мужчина передан следователям СБУ.
Ранее ТСН.ua объяснял, вправе ли полиция проверять военно-учетные документы.
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