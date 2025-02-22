В Одессе мужчина стрелял в сотрудника ТЦК: что известно (фото)

"Мужчина распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных и произвел несколько выстрелов в его сторону из травматического оружия, после чего скрылся.

В Одессе мужчина стрелял в сотрудника ТЦК.

Об этом сообщила полиция Одесской области и обнародовала фото.

Событие произошло в субботу, 22 февраля, на улице Итальянский бульвар.

Предварительно установлено, что 28-летний житель Березовского района начал конфликт с военнослужащими ТЦК и СП во время проверки документов.

"Мужчина распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных и произвел несколько выстрелов в его сторону из оружия, предварительно, травматического действия, после чего скрылся", – говорится в сообщении.

Мужчина распилил слезоточивый газ в лицо одного из военных / Фото: Полиция Одесской области

В полиции рассказали, что потерпевший доставлен в медицинское учреждение.

Правонарушителя задержали оперативники территориального подразделения полиции.

Полиция передала стрелка следователям СБУ

Мужчина передан следователям СБУ.

Ранее ТСН.ua объяснял, вправе ли полиция проверять военно-учетные документы.

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