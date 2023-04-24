В Одессе мужчина убил свою тетку и выпрыгнул с 8-го этажа

В Одессе 35-летний мужчина зарезал свою тетку и выпрыгнул с 8-го этажа многоквартирного дома.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

Трагедия произошла в ночь с субботы на воскресенье в Суворовском районе города. Тело мужчины около дома обнаружил брат погибшего.

После вызова полицейские также обнаружили в квартире тело 78-летней женщины.

"В квартире на 8-м этаже со следами насильственной смерти (ножевые ранения) найдена женщина, 1950 года рождения. По предварительным данным, ее убил племянник, после чего совершил самоубийство", — сообщили в правоохранительных органах.

Окончательные выводы о произошедшем будут сделаны после получения результатов экспертизы. Ведется следствие по ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины. Устанавливаются происшествия.

Напомним, в Виннице супруги попросили знакомую присмотреть за ребенком – она отдала им мертвое тело младенца.

Читайте также: