В Одессе мужчина убил товарища из-за долга – всего 500 гривен

Полицейские задержали одессита, который до смерти избил своего знакомого из-за долга в 500 гривен.
Инцидент произошел на улице Головковского.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской области.
Вечером, прихватив деревянный брусок, 24-летний злоумышленник пошел к другу якобы за долгом и тачкой. По словам преступника, должник не хотел возвращать деньги и тачку, из-за чего он его избил.
О 36-летнем мужчине с разрывом селезенки в полицию сообщили врачи. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице.
Во время осмотра места происшествия следователи изъяли палку, которой, вероятно, избивали потерпевшего и в ту же ночь установили личность правонарушителя. Утром убийцу задержали.
За умышленные тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего, фигуранту грозит от семи до десяти лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что в Киеве суд назначил наказание мужчине, который из-за ревности убил товарища.
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