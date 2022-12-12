В Одессе мужчина ударил ножом в спину продавца, у которого не смог украсть мясо

Злоумышленник с места происшествия скрылся, но полицейские менее чем через час разыскали его и задержали.

В Одесской области полицейские задержали за умышленное тяжкое телесное повреждение иностранца, который затаил на знакомого обиду и ударил его ножом.

Об инциденте сообщили в полиции Одесской области.

На рынке в селе Усатово 59-летний нетрезвый правонарушитель после конфликта с 37-летним знакомым продавцом, у которого хотел втихаря прибрать к рукам кусок мяса, ушел с рынка, но вскоре вернулся с ножом и ударил им пострадавшего в спину. Его госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением.

Злоумышленник с места происшествия скрылся, но полицейские, которых вызвали очевидцы, сразу установили его личность и менее чем через час разыскали и задержали. Мужчина подтвердил причину конфликта с торговцем и признался, что погорячился, потому что обиделся на него из-за ссоры.

Орудие преступления полицейские изъяли из помойки, на которой фигурант надеялся скрыть ее. Нож направили на экспертизу.

За совершенное злоумышленнику грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, в Одесской области задержан мужчина, подозреваемый в избиении и пытках односельчан.

Страшное и жестокое видео избиение мужчины за простую и логическую просьбу перепарковаться

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