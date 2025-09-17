ТСН в социальных сетях

В Одессе мужчина ударил ножом военного ТЦК: подробности инцидента

Военный получил ножевое ранение во время оповещения.

Наталия Магдык
Нож

Нож / © pixabay.com

В Одессе в Киевском районе неизвестный напал с ножом на военнослужащего во время проверки документов.

Об этом сообщает Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Facebook.

Во время мероприятий оповещения совместная группа в составе представителя Национальной полиции и военнослужащих требовала от гражданина предъявить военно-учетные документы. Мужчина в ответ убежал и нанес ножевое ранение военнослужащему, после чего покинул место происшествия.

Раненого оперативно доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Инцидент зафиксирован на боди-камеру, видео будет передано в правоохранительные органы для расследования.

Одесский ТЦК и СП отмечает, что нападения на военных при выполнении служебных задач является тяжким уголовным преступлением, а ответственность за такие действия суровая и неотвратимая. Граждан призывают соблюдать закон и уважать представителей сектора безопасности и обороны.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черкассах священник УПЦ Московского патриархата «отбивался» от военных ТЦК топором и газовым баллончиком.

