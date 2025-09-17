- Дата публикации
В Одессе мужчина ударил ножом военного ТЦК: подробности инцидента
Военный получил ножевое ранение во время оповещения.
В Одессе в Киевском районе неизвестный напал с ножом на военнослужащего во время проверки документов.
Об этом сообщает Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Facebook.
Во время мероприятий оповещения совместная группа в составе представителя Национальной полиции и военнослужащих требовала от гражданина предъявить военно-учетные документы. Мужчина в ответ убежал и нанес ножевое ранение военнослужащему, после чего покинул место происшествия.
Раненого оперативно доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Инцидент зафиксирован на боди-камеру, видео будет передано в правоохранительные органы для расследования.
Одесский ТЦК и СП отмечает, что нападения на военных при выполнении служебных задач является тяжким уголовным преступлением, а ответственность за такие действия суровая и неотвратимая. Граждан призывают соблюдать закон и уважать представителей сектора безопасности и обороны.
