В Одессе мужчина устроил скандал и разбил перегородку на кассе супермаркета из-за маски (видео)

На место инцидента вызвали полицию.
В Одессе покупатель отказался соблюдать карантинные нормы в супермаркете и устроил скандал.
Видео обнародовал местный Телеграмм-канал.
В сообщении говорится, что мужчину попросили надеть маску, однако покупатель разозлился, закатил истерику и разбил перегородку на кассе.
На кадрах видно, как мужчина кричит на весь супермаркет и бросается на работников и охрану. Кассир решил снять инцидент на телефон, но дебоширу это не понравилось, и он разбил пластиковую перегородку на кассе.
Сотрудники вызвали полицию, чтобы успокоить хулигана.
В Сети пользователи отреагировали на событие:
- Те маски действительно достали;
- А в чем кассир виноват? Он просто выполняет свои обязанности;
- Сколько маски еще будем носить. Уже нет сил;
- Из-за таких людей еще долго будем болеть коронавирусом.
Ранее депутат Киевсовета устроил скандал в "Борисполе" из-за отказа надеть защитную маску.
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