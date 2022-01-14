В Одессе мужчина устроил скандал и разбил перегородку на кассе супермаркета из-за маски (видео)

В Одессе мужчина устроил скандал и разбил перегородку на кассе супермаркета из-за маски (видео)

На место инцидента вызвали полицию.

В Одессе покупатель отказался соблюдать карантинные нормы в супермаркете и устроил скандал.

Видео обнародовал местный Телеграмм-канал.

В сообщении говорится, что мужчину попросили надеть маску, однако покупатель разозлился, закатил истерику и разбил перегородку на кассе.

На кадрах видно, как мужчина кричит на весь супермаркет и бросается на работников и охрану. Кассир решил снять инцидент на телефон, но дебоширу это не понравилось, и он разбил пластиковую перегородку на кассе.

Сотрудники вызвали полицию, чтобы успокоить хулигана.

В Сети пользователи отреагировали на событие:

Те маски действительно достали;

А в чем кассир виноват? Он просто выполняет свои обязанности;

Сколько маски еще будем носить. Уже нет сил;

Из-за таких людей еще долго будем болеть коронавирусом.

Ранее депутат Киевсовета устроил скандал в "Борисполе" из-за отказа надеть защитную маску.

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