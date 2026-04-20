В Одессе мужчина в СОЧ бросался с ножом на прохожих и ранил ребенка: что сделала полиция (видео)

В Одессе полицейские задержали агрессивного мужчину с признаками опьянения, который бросался на людей с ножом. Нарушитель успел нанести травмы ребенку, прежде чем его схватили правоохранители.

Об этом сообщила Патрульная полиция Украины.

19 апреля к полицейским поступило сообщение о мужчине с агрессивным поведением, который угрожал людям ножом и нанес телесные повреждения ребенку.

Пострадавшего ребенка медики госпитализировали, а патрульные сразу начали обследование окружающей территории. Впоследствии инспекторам удалось установить местонахождение злоумышленника — он скрывался на территории частного домовладения.

Во время общения мужчина вел себя агрессивно, был явно пьяным и не прекращал высказывать угрозы. Полицейские задержали его, применив физическую силу и наручники.

После проверки личности правоохранители выяснили, что мужчина самовольно покинул воинскую часть, поэтому его передали представителям военной службы правопорядка.

Следователи внесли данные в ЕРДР по статье об умышленном легком телесном повреждении.

К слову, на Николаевщине 33-летний мужчина во время пьяной ссоры из-за ревности до смерти забил деревянной битой свою 24-летнюю гражданскую жену. После убийства злоумышленник, который оказался военнослужащим в СОЧ, пытался скрыть улики и сообщил полиции, якобы женщина пришла избитой с улицы. Правоохранители разоблачили ложные показания, нашли орудие преступления и задержали фигуранта.