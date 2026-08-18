В Одессе мужчина в военной форме «заломил» и душил подростка: что ответили в ТЦК

Скандал с избиением подростка в Одессе: в ТЦК выясняют причастность военнослужащих

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В Сети появилось видео из Одессы, как мужчина в военной форме силой удерживает, таскает за уши и душит мальчика с виду возрастом около 13-14 лет.

Видео распространили местные телеграммы-каналы.

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На одном из роликов видно, как мужчина в форме «заламывает» подростка ниже его на целую голову. Мальчик в свою очередь кричит, чтобы от него забрали руки.

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На другом видео видно, что мужчина прижал мальчика к бусу, дергает за уши, бьет по лицу и душит.

Дата публикации 22:03, 18.08.26 Количество просмотров 23 В Одессе военный ТЦК напал на подростка (видео)

Подросток бросал камни в бус ТЦК?

В одном из пабликов отмечают, что сотрудник ТЦК проводит так называемую «воспитательную работу» с подростком, который бросал камни в бус военкомата. Видео этого инцидента, где камни летят по авто ТЦК, публиковали вчера в одесских пабликах.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику

В другом же канале отрицают и утверждают, что это разные, не связанные между собой инциденты. Заметим, что бусы ТЦК из вчерашнего видео с камнями и сегодняшнего — с подростком — действительно разные.

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Реакция ТЦК

«О видеозаписи с участием лица в военной форме и подростка, который распространяется в социальных сетях, сообщаем следующее: по этому факту руководством Одесского областного ТЦК и СП безотлагательно назначена служебная проверка», — говорится в сообщении Одесского ОТЦК.

В военкомате заверили, что выясняют все обстоятельства произошедшего, предпосылки конфликта, а также устанавливаются лица, зафиксированные на видео.

«Позиция руководства принципиальна: любые проявления насилия, превышение полномочий или ненадлежащего поведения в отношении граждан недопустимы. В случае подтверждения вины и причастности военнослужащих к правонарушению, виновные лица будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству Украины», — заверили в ТЦК.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком силовики жестко задержали таксиста и напали на пассажирку — толкнули женщину на землю, обматерили, угрожали убийством и забрали ее телефон.

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