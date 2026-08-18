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- Украина
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В Одессе мужчина в военной форме «заломил» и душил подростка: что ответили в ТЦК
«Заламывал, дергал за уши и душил»: в Одессе мужчина в военной форме напал на подростка — ТЦК назначил проверку.
В Сети появилось видео из Одессы, как мужчина в военной форме силой удерживает, таскает за уши и душит мальчика с виду возрастом около 13-14 лет.
Видео распространили местные телеграммы-каналы.
На одном из роликов видно, как мужчина в форме «заламывает» подростка ниже его на целую голову. Мальчик в свою очередь кричит, чтобы от него забрали руки.
На другом видео видно, что мужчина прижал мальчика к бусу, дергает за уши, бьет по лицу и душит.
Подросток бросал камни в бус ТЦК?
В одном из пабликов отмечают, что сотрудник ТЦК проводит так называемую «воспитательную работу» с подростком, который бросал камни в бус военкомата. Видео этого инцидента, где камни летят по авто ТЦК, публиковали вчера в одесских пабликах.
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику
В другом же канале отрицают и утверждают, что это разные, не связанные между собой инциденты. Заметим, что бусы ТЦК из вчерашнего видео с камнями и сегодняшнего — с подростком — действительно разные.
Реакция ТЦК
«О видеозаписи с участием лица в военной форме и подростка, который распространяется в социальных сетях, сообщаем следующее: по этому факту руководством Одесского областного ТЦК и СП безотлагательно назначена служебная проверка», — говорится в сообщении Одесского ОТЦК.
В военкомате заверили, что выясняют все обстоятельства произошедшего, предпосылки конфликта, а также устанавливаются лица, зафиксированные на видео.
«Позиция руководства принципиальна: любые проявления насилия, превышение полномочий или ненадлежащего поведения в отношении граждан недопустимы. В случае подтверждения вины и причастности военнослужащих к правонарушению, виновные лица будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству Украины», — заверили в ТЦК.
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