В Одессе мужчина вывез знакомого в лес и расстрелял в упор: подробности расправы

В Одессе мужчина, уже раньше имевший проблемы с законом, вывез в Дальницкий лес и убил своего знакомого. Предварительно смерть мужчины наступила от полученных трех огнестрельных ранений головы и грудной клетки.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Тело с тремя огнестрельными ранениями обнаружил тракторист. Полиция изъяла с места преступления гильзы, одежду жертвы и другие предметы.

Выяснилось, что погибший – 50-летний житель Фонтанской громады. Узнав круг его общения, уже на следующий день следователи вышли на убийцу.

"Было установлено, что к преступлению причастен 50-летний житель Одессы. Мужчина заранее продумал свои действия, приобрел мобильный телефон, абонентский номер, огнестрельное оружие и боевые припасы к нему. Позвонив знакомому, злоумышленник выманил его из дома, предложил ему встретиться, и отвез его в лес. А там произвел четыре выстрела из пистолета неустановленного в настоящее время образца в голову и грудь пострадавшего, три из которых попали в цель", — рассказали в полиции.

Подозреваемый был задержан дома у его знакомой. У него изъяли несколько патронов, место нахождения пистолета устанавливается.

Ранее мужчина был судим за убийства, разбойное нападение, похищение человека, вымогательство, другие преступления. Ему сообщили о подозрении по п. 13 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, которым предусмотрено наказание лишением свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, на Закарпатье дети убили собственную мать.

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