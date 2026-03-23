В Одессе мужчина взял в заложники бригаду "скорой" и угрожал мобилизацией (видео)

Авто экстренной медицинской помощи / © УНІАН

В Одессе вызов экстренной медицинской помощи завершился захватом заложников. Мужчина закрыл медиков в квартире, угрожая расправой и отправкой на фронт.

Об этом сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

В Одессе зафиксировали возмутительный инцидент. Мужчина, который прикрывался статусом «военного», сначала неоднократно угрожал диспетчерам службы 103, а затем взял в заложники бригаду экстренной медицинской помощи №26, которая приехала на вызов к его матери.

«Закрытые двери, угрозы врачу и фельдшеру, угрозы „самосудом“ и отправкой „на ноль“ и мобилизацией», — говорится в сообщении.

На место происшествия оперативно прибыли правоохранители, служба охраны и психиатрическая бригада. Только благодаря их совместным действиям удалось предотвратить возможные тяжелые последствия.

«Мы публикуем эту ситуацию, чтобы показать, в каких условиях работают медики ежедневно. Закон об усилении ответственности за нападения на медиков годами не принимается. И это порождает безнаказанность», — акцентировали в Центре экстренной медицинской помощи.

Там добавили, что медицинские работники должны спасать людей, а не оказываться в заложниках и выслушивать угрозы в свой адрес.

Дата публикации 15:58, 23.03.26

К слову, в Днепре 48-летний военный, который находился СОЧ, взял в заложники мать и угрожал взорвать боеприпас, чтобы избежать задержания полицией. После переговоров спецназовцы КОРД задержали мужчину. Пострадавшую женщину с травмами госпитализировали.