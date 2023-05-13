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В Одессе мужчина забил до смерти кружкой собственную мать, которая была прикована к кровати

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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В Одессе мужчина забил до смерти кружкой собственную мать, которая была прикована к кровати

В Одессе мужчина забил до смерти кружкой собственную мать. Фото: konkurent.ua.

Полицейские задержали жителя Одессы по подозрению в нанесении смертельных телесных повреждений своей матери.

В Одессе 10 мая, в одной из многоэтажек в Киевском районе города, 53-летний мужчина в нетрезвом состоянии во время ссоры убил кружкой свою мать, которая была прикована к кровати.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Одесской области,

Что именно послужило причиной жестокого убийства – непонятно. Но известно, что он несколько раз ударил 85-летнюю женщину кружкой по голове и лицу. От полученных травм пенсионерка скончалась, а ее сын ушел спать.

Уже утром одессит обнаружил мать без признаков жизни и известил об этом соседку.

Правоохранители изъяли с места происшествия вещественные доказательства, в том числе вероятное орудие преступления, которые направили на экспертизу.

За умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшей, правонарушителю грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области мужчина убил односельчанина, а его мать в огороде случайно раскопала спрятанное тело.

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Дата публикации
Просмотры
810
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