ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
625
Время на прочтение
2 мин

В Одессе мужчина задушил жену и выпрыгнул с 5 этажа: какая причина (фото)

Пока дочь разыскивала мать, ее отец уже совершил расправу и готовил побег.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Фото с места преступления в Одессе, где мужчина убил свою жену

Фото с места преступления в Одессе, где мужчина убил свою жену / © Полиция Одесской области

В Одессе рецидивист на почве ревности избил и задушил жену. Во время задержания злоумышленник пытался убежать через окно пятого этажа, но выжил и оказался в больнице под наблюдением правоохранителей.

Об этом сообщила полиция Одесской области.

Трагический инцидент произошел в одной из квартир на улице Героев Крут в Хаджибейском районе Одессы. В ночное время в полицию обратилась дочь 50-летней жительницы, которая сообщила, что не может связаться с матерью. Правоохранители вместе со спасателями прибыли по указанному адресу и, попав в помещение, нашли в ванной комнате тело женщины с явными следами насильственной смерти.

Как установило следствие, к гибели одесситки причастен ее 49-летний муж. Он был ранее неоднократно судим за преступления имущественного характера. По предварительным данным, на почве ревности мужчина избил и задушил женщину. Окончательную причину смерти определят после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Во время прибытия полицейских подозреваемый, пытаясь избежать задержания, отключил свет в квартире и забаррикадировался в одной из комнат, после чего выпрыгнул из окна.

Фото с места преступления в Одессе, где муж убил свою жену / © Полиция Одесской области

Фото с места преступления в Одессе, где муж убил свою жену / © Полиция Одесской области

Фото с места преступления в Одессе, где муж убил свою жену / © Полиция Одесской области

Фото с места преступления в Одессе, где муж убил свою жену / © Полиция Одесской области

Мужчину все же задержали и сейчас он находится в медицинском учреждении под охраной полиции.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в умышленном убийстве человека. За это фигуранту грозит до 15 лет заключения. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства. Назначены судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

К слову, в Николаеве полиция обнаружила в квартире тела 39-летнего мужчины и его 40-летней жены. Рядом с застреленным хозяином нашли охотничье ружье и предсмертную записку. В письме мужчина признался, что убил жену на почве ревности еще несколько недель назад. Все это время он оставался в доме вместе с телом, пока не решился на самоубийство.

Дата публикации
Количество просмотров
625
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie