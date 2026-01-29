- Дата публикации
В Одессе мужчина задушил жену и выпрыгнул с 5 этажа: какая причина (фото)
Пока дочь разыскивала мать, ее отец уже совершил расправу и готовил побег.
В Одессе рецидивист на почве ревности избил и задушил жену. Во время задержания злоумышленник пытался убежать через окно пятого этажа, но выжил и оказался в больнице под наблюдением правоохранителей.
Об этом сообщила полиция Одесской области.
Трагический инцидент произошел в одной из квартир на улице Героев Крут в Хаджибейском районе Одессы. В ночное время в полицию обратилась дочь 50-летней жительницы, которая сообщила, что не может связаться с матерью. Правоохранители вместе со спасателями прибыли по указанному адресу и, попав в помещение, нашли в ванной комнате тело женщины с явными следами насильственной смерти.
Как установило следствие, к гибели одесситки причастен ее 49-летний муж. Он был ранее неоднократно судим за преступления имущественного характера. По предварительным данным, на почве ревности мужчина избил и задушил женщину. Окончательную причину смерти определят после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Во время прибытия полицейских подозреваемый, пытаясь избежать задержания, отключил свет в квартире и забаррикадировался в одной из комнат, после чего выпрыгнул из окна.
Мужчину все же задержали и сейчас он находится в медицинском учреждении под охраной полиции.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в умышленном убийстве человека. За это фигуранту грозит до 15 лет заключения. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Правоохранители изъяли вещественные доказательства. Назначены судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства преступления.
