В Одессе мужчина заперся от полиции и ТЦК в машине: он просидел сутки – чем все закончилось

Водителю сказали о необходимости проехать в военкомат, но тот закрылся в авто и "держал оборону".

В Одессе мужчина сбежал от полиции и закрылся в своем авто на паркинге ЖК, чтобы его не доставили в ТЦК.

Об этом пишут местные паблики.

Отмечается, что водитель нарушил правила дорожного движения. Его остановили патрульные и во время проверки выяснилось, что он находится в розыске ТЦК. Инцидент произошел вчера, 2 февраля, около 21 часов вечера.

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Водителю сказали о необходимости проехать в военкомат, но тот закрылся в автомобиле. Затем он резко уехал с места остановки, заехал в паркинг одного из ЖК, закрылся в автомобиле и вызвал на помощь адвокатов и других людей.

"Пришла и мать того человека, который закрылся в автомобиле. Женщина спрашивает, почему копы не на фронте и говорит, что своих троих сыновей она растила не для войны", — отмечают в паблике "Новости Одесса".

Чем все закончилось

Спустя сутки, сегодня в 21:00 патрульная полиция Одесщины сообщила, что мужчину, который закрылся в автомобиле, сопровождали в больницу и передали РТЦК.

Ранее сообщалось, что в Запорожье мобилизовали мужчину, который продолжал отсрочку по уходу за женой.

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