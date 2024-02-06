В Одессе мужчина запустил салют во время войны: как его наказали

В Одессе к 1 году ограничения свободы приговорили мужчину, который во время войны запустил салют.

Об этом говорится в приговоре Киевского районного суда Одессы.

По данным суда, мужчина 15 января 2024 вечером возле жилого дома запустил салют, который он хранил с 2021 года. В общей сложности раздалось более 20 взрывов.

Мужчину обвинили в хулиганстве, поскольку запуск салютов во время войны запрещен.

Подозреваемый вину признал и раскаялся.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.296 УК Украины и приговорил к 1 году ограничения свободы. Поскольку подозреваемый имел судимость, приговор — 1 год и 1 месяц ограничения свободы.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, 11 апреля 2023 года народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №7438, запрещающий использование пиротехнических средств.

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