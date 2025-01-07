В Одессе мужчина зарезал отца и прятался в гараже: детали от полиции

Между отцом и сыном во время употребления алкоголя возникла ссора, которая привела к трагическим последствиям.

Полиция задержала жителя Одессы, который ударил ножом собственного отца. Пострадавший истек кровью и умер, а его сын пытался прятаться в гараже.

Об этом сообщила полиция Одесской области.

Накануне сотрудники скорой помощи сообщили полиции об инциденте по месту жительства мужчин. Медиков для раненого 63-летнего одессита вызвала его соседка. "Скорая" доставила мужчину в больницу с колото-резаной раной бедра и повреждением бедренной артерии. Пострадавший вскоре умер, предварительно от кровопотери. Точная причина смерти будет устанавливаться судебно-медицинским экспертом.

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Полицейские провели следственно-розыскные мероприятия дома у потерпевшего и выяснили, что ранил его 35-летний сын. После совершенного злоумышленник спрятался в гараже, где его обнаружила служебная собака полиции.

Правоохранители выяснили, что между отцом и сыном при употреблении алкоголя возник бытовой конфликт.

"Во время ссоры сын нанес отцу удар ножом в бедро, затем попросил соседку вызвать "скорую", а сам спрятался. Злоумышленник пытался ввести нас в заблуждение, сообщив, что отец сам нанес себе повреждение, но под давлением неопровержимых доказательств, которые мы собрали, наконец признался в содеянном", – рассказала старший следователь отдела полиции №3 Одесского райуправления полиции №1 Людмила Руда.

На месте преступления следователи изъяли ряд доказательств, которые направили на экспертизу.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего. Фигуранту грозит до 10 лет заключения. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Сумской области мужчина из-за ревности зарезал свою жену, а затем покончил с собой.

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