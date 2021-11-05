В Одессе мужчину будут судить за изнасилование девочки и подростка: как он их запугивал и где издевался

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.
В Одессе будут судить 28-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании двоих детей.
Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области.
Следствием установлено, что с 2019 года по апрель 2021 год злоумышленник систематически и в разных местах насиловал свою 10-летнюю падчерицу.
Мужчина говорил девочке, что взрослым не нужно рассказывать о так называемых "играх", мотивируя это тем, что это их с ним тайна, о которой никто не должен знать, особенно мама.
Кроме того, в начале лета 2020 года, будучи нетрезвым, злоумышленник совершил сексуальное насилие над своим 14-летним пасынком, пока парень спал.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей.
Напомним, ранее в Киеве был взят под стражу мужчина, который пять лет развращал и насиловал дочь сожительницы.
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