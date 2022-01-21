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В Одессе мужчины занялись сексом посреди оживленной улицы (видео 18+)

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В Одессе мужчины занялись сексом посреди оживленной улицы (видео 18+)

pixabay.com

Очевидцы сняли на видео любовников.

В Одессе, на массиве Радужный, очевидцы запечатлели пару, которая вечером занялась сексом посреди улицы.

Пикантное видео опубликовал местный Телеграмм-канал. Видео можно посмотреть здесь.

На кадрах видно, что пара стоит на обочине и занимается любовью. Им не мешает оживленное движение авто на дороге и горожане.

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Комментаторы живо обсуждают событие. Отмечают, что на видео, вероятно, оба партнера – мужчины, а не мужчина и женщина. На это указывают, в частности, внешний вид и одежда любовников.

  • А это точно она? Кажется, что он
  • Это же мужчины
  • Хорошо, что не крупным планом
  • Абсолютная антисанитария. Дистанция должна быть 1.5 метров
  • А потом куча болезней
  • Им не холодно? Так можно заболеть
  • Эх, хорошо людям

Напомним, в Днепропетровской области пара занялась сексом на территории школы. За это их осудили.

А в Одессе пара занялась сексом на общем балконе 25 этажа одного из жилых комплексов. Любовные утехи молодых людей попали на видео.

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