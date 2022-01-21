В Одессе мужчины занялись сексом посреди оживленной улицы (видео 18+)

В Одессе мужчины занялись сексом посреди оживленной улицы (видео 18+)

Очевидцы сняли на видео любовников.

В Одессе, на массиве Радужный, очевидцы запечатлели пару, которая вечером занялась сексом посреди улицы.

Пикантное видео опубликовал местный Телеграмм-канал. Видео можно посмотреть здесь.

На кадрах видно, что пара стоит на обочине и занимается любовью. Им не мешает оживленное движение авто на дороге и горожане.

Комментаторы живо обсуждают событие. Отмечают, что на видео, вероятно, оба партнера – мужчины, а не мужчина и женщина. На это указывают, в частности, внешний вид и одежда любовников.

А это точно она? Кажется, что он

Это же мужчины

Хорошо, что не крупным планом

Абсолютная антисанитария. Дистанция должна быть 1.5 метров

А потом куча болезней

Им не холодно? Так можно заболеть

Эх, хорошо людям

Напомним, в Днепропетровской области пара занялась сексом на территории школы. За это их осудили.

А в Одессе пара занялась сексом на общем балконе 25 этажа одного из жилых комплексов. Любовные утехи молодых людей попали на видео.

Во Львове пара во время онлайн-лекции занялась сексом

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