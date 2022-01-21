В Одессе мужчины занялись сексом посреди оживленной улицы (видео 18+)

Очевидцы сняли на видео любовников.
В Одессе, на массиве Радужный, очевидцы запечатлели пару, которая вечером занялась сексом посреди улицы.
Пикантное видео опубликовал местный Телеграмм-канал. Видео можно посмотреть здесь.
На кадрах видно, что пара стоит на обочине и занимается любовью. Им не мешает оживленное движение авто на дороге и горожане.
Комментаторы живо обсуждают событие. Отмечают, что на видео, вероятно, оба партнера – мужчины, а не мужчина и женщина. На это указывают, в частности, внешний вид и одежда любовников.
- А это точно она? Кажется, что он
- Это же мужчины
- Хорошо, что не крупным планом
- Абсолютная антисанитария. Дистанция должна быть 1.5 метров
- А потом куча болезней
- Им не холодно? Так можно заболеть
- Эх, хорошо людям
Напомним, в Днепропетровской области пара занялась сексом на территории школы. За это их осудили.
А в Одессе пара занялась сексом на общем балконе 25 этажа одного из жилых комплексов. Любовные утехи молодых людей попали на видео.
Читайте также: