В Одессе на Аллее Славы закрыли черной пленкой монумент с надписью "Город-герой Москва"

В городе-герое Одесса продолжают демонтировать памятные таблики, касающиеся российских городов.
В парке Шевченко у стелы Неизвестного матроса закрыли черной пленкой табличку городу-герою Москве.
Об этом сообщает "Общественное. Одесса".
Кстати, другие таблички с российскими и белорусскими городами-героями (Ленинград, Мурманск, Сталинград, Тула, Новороссийск, Смоленск, Минск) пока остаются открытыми.
Как сообщалось, в Одессе демонтировали пять табличек с названиями российских городов-побратимов. Коммунальщики сняли указатели с надписью Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Таганрог и Ростов-на-Дону. Вместо городов государства-террористки планируют добавить города, активно помогающие Одессе в военное время.
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