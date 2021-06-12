В Одессе на электроподстанции произошел взрыв: без света и воды остались 3 района

Сейчас службы пытаются восстановить работу подстанции.

В Одессе на электроподстанции "Чумка" прогремел взрыв. В результате 3 района города остались без света и без воды.

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Об этом сообщают в соцсетях.

На электроподстанции "Чумка" прогремел взрыв, а дальше была вспышка и появился черный дым. Поэтому обесточеными оказались несколько районов Одессы.

Как сообщили в "Инфоксводоканал", в связи с аварией на городских электросетях обесточена водонасосная станция "Главная" и административное здание "Инфоксводоканала", а также резервные вводы электроснабжения.

"Сейчас отсутствует связь с кол-центром и могут наблюдаться помехи с водоснабжением в центральной части города и в Малиновском районе. После устранения аварии специалистами" ДТЭК Одесские электросети "и обеспечения электроснабжения, будет восстановлена подача воды в центральной части города. Просим понимания по непредвиденные обстоятельства, которые возникли вследствие погодных условий ", — сообщили в водоканале.

В свою очередь пресс-служба ДТЭК сообщила, что из-за аварии отключились трансформаторные подстанции "Чумка", "Артиллерийская» и частично станция "ПЗР".

Причина обесточивания — повреждение с возгоранием высоковольтного оборудования на подстанции "Чумка". Сейчас проводят оценку повреждений.

Как долго продлятся работы по восстановлению работы электроподстанций, неизвестно. О пострадавших в резуль

Напомним, что в Боярке Киевской области загорелась электроподстанция. Из-за этого часть города осталась без света.

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