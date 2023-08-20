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В Одессе на людном пляже нашли вражескую мину — объявлена эвакуация (видео)

В Одессе на людном пляже нашли вражескую мину — объявлена эвакуация (видео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
655
Время на прочтение
1 мин
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В Одессе на людном пляже нашли вражескую мину — объявлена эвакуация (видео)

Мина в море. Фото иллюстративный/ из открытых источников

Из-за угрозы взрыва правоохранители объявили эвакуацию.

В Одессе в воскресенье, 20 августа, на пляже "Ланжерон" нашли предмет, похожий на вражескую мину.

Об этом пишут и публикуют видео местные телеграммы.

Из-за угрозы взрыва правоохранители объявили эвакуацию.

Как видно на кадрах, пляж довольно люден отдыхающими. Правоохранитель в громкоговоритель предупреждает одесситов и других гостей об опасности: "Предмет, похожий на мину. Не подвергайте себя и своих родных опасности".

Однако не все серьезно отнеслись к опасному инциденту. Видно, как одни отдыхающие напуганы и собираются уходить с пляжа, а некоторые не планируют прерывать свой отдых.

В Одессе на пляже нашли мину, объявлена эвакуация

В Одессе на пляже нашли мину, объявлена эвакуация

Напомним, что в Румынии вблизи курорта взорвалась мина.

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Дата публикации
Просмотры
655
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