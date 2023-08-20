В Одессе на людном пляже нашли вражескую мину — объявлена эвакуация (видео)

Из-за угрозы взрыва правоохранители объявили эвакуацию.
В Одессе в воскресенье, 20 августа, на пляже "Ланжерон" нашли предмет, похожий на вражескую мину.
Об этом пишут и публикуют видео местные телеграммы.
Из-за угрозы взрыва правоохранители объявили эвакуацию.
Как видно на кадрах, пляж довольно люден отдыхающими. Правоохранитель в громкоговоритель предупреждает одесситов и других гостей об опасности: "Предмет, похожий на мину. Не подвергайте себя и своих родных опасности".
Однако не все серьезно отнеслись к опасному инциденту. Видно, как одни отдыхающие напуганы и собираются уходить с пляжа, а некоторые не планируют прерывать свой отдых.
Напомним, что в Румынии вблизи курорта взорвалась мина.
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