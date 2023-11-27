В Одессе на одной из котельных упала труба высотой более 100 метров

В результате сильного ветра в Одессе на одном из районных котельных большой мощности произошла авария.

Упала труба высотой более 100 метров.

Об этом в соцсетях заявил глава Одессы Геннадий Труханов.

Мы мгновенно собрали штаб на месте и всех специалистов. В настоящее время оцениваем повреждения и уже приступили к аварийным работам. Утром оценим масштаб повреждений и отработаем план работ, чтобы сделать все, чтобы котельная как можно скорее заработала» — отметил мэр Геннадий Труханов.

Заметим, что в Одессе 11 больших котельных. По состоянию на сегодняшний день генераторами обеспечены все малые котельные. Есть несколько котельных, требующих генераторов большой мощности – более 3 МВт. Поставка электроэнергии пока нестабильна. НЭК Укрэнерго информирует, что из-за поврежденных сетей некоторые направления вышли из строя.

“Над этой проблемой уже работают специалисты. До стабилизации ситуации с электроснабжением районные котельные будут отключены для хранения оборудования. На дорогах работает техника”, – говорится в сообщении чиновника.

Напомним, что дорожники подготовились к непогоде: более 250 единиц спецтехники работают на улицах Киева.

Добавим, что ранее мы сообщали, что украинцы предупреждают о высоком уровне опасности из-за сложных погодных условий.

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