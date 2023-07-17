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В Одессе на пляж вынесло боеприпасы – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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В Одессе на пляж вынесло боеприпасы – фото

В Одессе на пляж вынесло боеприпасы. / Фото: Getty Images

На пляже Одессы обнаружили два взрывоопасных предмета.

В Одессе на пляже в Пересыпском районе 16 июля обнаружили два взрывоопасных предмета.

Об этом сообщила Патрульная полиция Одесской области.

"Море и дальше несет опасность. Вода выносит к берегам мины, растяжки и неразорванные боеприпасы. Это угроза жизни и здоровью жителей региона. Так вчера, на одном из пляжей Пересыпского района было обнаружено два предмета, похожие на снаряды", — говорится в сообщении.

В Одессе на пляж вынесло боеприпасы. / © facebook.com/Патрульная полиция Одесской области
В Одессе на пляж вынесло боеприпасы. / Фото: facebook.com/Патрульная полиция Одесской области
В Одессе на пляж вынесло боеприпасы. / © facebook.com/Патрульная полиция Одесской области
В Одессе на пляж вынесло боеприпасы. / Фото: facebook.com/Патрульная полиция Одесской области

На место сразу вызвали взрывотехников и следователей.

Правоохранители также напомнили, что в случае обнаружения опасного предмета запрещается касаться и передвигать его, пользоваться рядом с ним средствами радиосвязи, мобильными телефонами, заливать его жидкостями, засыпать почвой или чем-либо накрывать.

Напомним, оккупанты пригрозили местью за Крымский мост — под прицелом Одесса и Николаев.

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Дата публикации
Просмотры
269
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