В Одессе на пляже в Пересыпском районе 16 июля обнаружили два взрывоопасных предмета.

Об этом сообщила Патрульная полиция Одесской области.

"Море и дальше несет опасность. Вода выносит к берегам мины, растяжки и неразорванные боеприпасы. Это угроза жизни и здоровью жителей региона. Так вчера, на одном из пляжей Пересыпского района было обнаружено два предмета, похожие на снаряды", — говорится в сообщении.

В Одессе на пляж вынесло боеприпасы. / Фото: facebook.com/Патрульная полиция Одесской области

В Одессе на пляж вынесло боеприпасы. / Фото: facebook.com/Патрульная полиция Одесской области

На место сразу вызвали взрывотехников и следователей.

Правоохранители также напомнили, что в случае обнаружения опасного предмета запрещается касаться и передвигать его, пользоваться рядом с ним средствами радиосвязи, мобильными телефонами, заливать его жидкостями, засыпать почвой или чем-либо накрывать.

Напомним, оккупанты пригрозили местью за Крымский мост — под прицелом Одесса и Николаев.

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