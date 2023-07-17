В Одессе на пляж вынесло боеприпасы – фото

На пляже Одессы обнаружили два взрывоопасных предмета.
В Одессе на пляже в Пересыпском районе 16 июля обнаружили два взрывоопасных предмета.
Об этом сообщила Патрульная полиция Одесской области.
"Море и дальше несет опасность. Вода выносит к берегам мины, растяжки и неразорванные боеприпасы. Это угроза жизни и здоровью жителей региона. Так вчера, на одном из пляжей Пересыпского района было обнаружено два предмета, похожие на снаряды", — говорится в сообщении.
На место сразу вызвали взрывотехников и следователей.
Правоохранители также напомнили, что в случае обнаружения опасного предмета запрещается касаться и передвигать его, пользоваться рядом с ним средствами радиосвязи, мобильными телефонами, заливать его жидкостями, засыпать почвой или чем-либо накрывать.
Напомним, оккупанты пригрозили местью за Крымский мост — под прицелом Одесса и Николаев.
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