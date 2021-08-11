В Одессе на пляже курортник проломил череп мужчине, потому что не хотел платить за аренду шезлонга

После инцидента злоумышленник скрылся.
В Одессе нетрезвый отдыхающий отказывался рассчитываться за аренду шезлонга и начал с мужчиной ссору. Когда не хватило слов — ударил потерпевшего по голове деревянной палкой, проломив тому череп.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Правонарушитель с места совершения преступления скрылся, однако правоохранители быстро разыскали его в центре города.
За умышленное причинение тяжких телесных повреждений 37-летнему мужчине объявили подозрение по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины.
До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
Напомним, в Одесской области в Черноморске в больнице умерла женщина. Ее избил собственный психически больной сын. Он проломил потерпевшей череп.