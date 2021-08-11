В Одессе на пляже курортник проломил череп мужчине, потому что не хотел платить за аренду шезлонга

В Одессе на пляже курортник проломил череп мужчине, потому что не хотел платить за аренду шезлонга

После инцидента злоумышленник скрылся.

В Одессе нетрезвый отдыхающий отказывался рассчитываться за аренду шезлонга и начал с мужчиной ссору. Когда не хватило слов — ударил потерпевшего по голове деревянной палкой, проломив тому череп.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Правонарушитель с места совершения преступления скрылся, однако правоохранители быстро разыскали его в центре города.

За умышленное причинение тяжких телесных повреждений 37-летнему мужчине объявили подозрение по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины.

До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области в Черноморске в больнице умерла женщина. Ее избил собственный психически больной сын. Он проломил потерпевшей череп.

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