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В Одессе на Приморском бульваре найдены уникальные артефакты XIV века (фото)
Генуэзские артефакты XIV века найдены в сердце Одессы возле памятника герцогу де Ришелье.
В Одессе на Приморском бульваре, неподалеку от памятника Дюку, завершились археологические раскопки.
Об успешном завершении работ сообщил ректор университета Андрей Красножон в Facebook.
«Археологическая экспедиция на Приморском бульваре в Одессе завершена. Чрезвычайно удачный по результативности сезон», — написал он.
Археологические раскопки проводили студенты Южноукраинского национального педагогического университета имени К.Д. Ушинского вместе с сотрудниками Института археологии Национальной академии наук Украины.
Среди наиболее ценных находок — археологические материалы, которые датируются XIV веком и имеют генуэзское происхождение. Они были обнаружены непосредственно возле памятника герцогу де Ришелье и свидетельствуют о том, что эта территория когда-то принадлежала культурному слою итальянской Джинестры. Позже здесь располагалась османская крепость.
Остатки фортификаций тех времен археологи нашли неподалеку фуникулера. Эти открытия проливают свет на богатую историю Одессы и ее стратегическое значение в средневековье.
Ректор университета Андрей Красножон пообещал предоставить более подробную информацию о результатах раскопок в ближайшем будущем.
В комментарии к сообщению историка директор Департамента культуры Одесского городского совета Иван Липтуга подчеркнул важность этих находок. «Это большое событие для города, для страны, для истории», — отметил он.
Липтуга добавил: «Теперь это станет одним из атрибутов универсальной ценности объекта всемирного наследия ЮНЕСКО!»
В интервью Укринформу Иван Липтуга рассказал, что сейчас рассматривается идея установки стеклянного купола над раскопками. «Над остатками крепости на Приморском бульваре могут обустроить стекло, а контуры сооружения обозначить плиткой другого цвета. Если такой замысел утвердят, также вмонтируем бронзовую информативную табличку, где будет разъяснение — что было на этом месте», — подчеркнул он.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе археологи нашли артефакт XIV века, который опровергает нарратив, что этот город основали во времена Российской империи