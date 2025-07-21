В Одессе на Приморском бульваре найдены уникальные артефакты XIV века (фото)

Раскопки в Одессе завершены

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В Одессе на Приморском бульваре, неподалеку от памятника Дюку, завершились археологические раскопки.

Об успешном завершении работ сообщил ректор университета Андрей Красножон в Facebook.

«Археологическая экспедиция на Приморском бульваре в Одессе завершена. Чрезвычайно удачный по результативности сезон», — написал он.

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Археологические раскопки проводили студенты Южноукраинского национального педагогического университета имени К.Д. Ушинского вместе с сотрудниками Института археологии Национальной академии наук Украины.

Ученые

Среди наиболее ценных находок — археологические материалы, которые датируются XIV веком и имеют генуэзское происхождение. Они были обнаружены непосредственно возле памятника герцогу де Ришелье и свидетельствуют о том, что эта территория когда-то принадлежала культурному слою итальянской Джинестры. Позже здесь располагалась османская крепость.

Остатки фортификаций тех времен археологи нашли неподалеку фуникулера. Эти открытия проливают свет на богатую историю Одессы и ее стратегическое значение в средневековье.

Ректор университета Андрей Красножон пообещал предоставить более подробную информацию о результатах раскопок в ближайшем будущем.

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Раскопки в Одессе

В комментарии к сообщению историка директор Департамента культуры Одесского городского совета Иван Липтуга подчеркнул важность этих находок. «Это большое событие для города, для страны, для истории», — отметил он.

Раскопки / © Укринформ

Раскопки / © Укринформ

Раскопки / © Укринформ

Раскопки / © Укринформ

Липтуга добавил: «Теперь это станет одним из атрибутов универсальной ценности объекта всемирного наследия ЮНЕСКО!»

В интервью Укринформу Иван Липтуга рассказал, что сейчас рассматривается идея установки стеклянного купола над раскопками. «Над остатками крепости на Приморском бульваре могут обустроить стекло, а контуры сооружения обозначить плиткой другого цвета. Если такой замысел утвердят, также вмонтируем бронзовую информативную табличку, где будет разъяснение — что было на этом месте», — подчеркнул он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе археологи нашли артефакт XIV века, который опровергает нарратив, что этот город основали во времена Российской империи

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