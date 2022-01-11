В Одессе на трассе грузовик на полной скорости снес столб и легковушку: есть погибшие

В Одессе на трассе грузовик на полной скорости снес столб и легковушку: есть погибшие

В результате аварии погиб по меньшей мере один человек.

В Одессе днем 11 января произошло серьезное ДТП. На дороге столкнулись грузовик и легковушка.

Об этом пишут местные телеграммы.

Как стало известно, происшествие случилось рядом с “Севертранском” на Старокиевской дороге. Там водитель грузовика, предварительно, врезался в легковой автомобиль и сбил бетонную электроопору.

По словам очевидцев, водитель фуры был пьян. Однако официально это пока не подтверждено. В результате аварии погиб, по меньшей мере, один человек.

На месте работают следователи по ДТП и спасатели. Устанавливаются все детали случившегося.

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